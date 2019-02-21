وزارة النقل.. إعادة جسر بيت غزيل شمال البصرة لوضعه الطبيعي خلال يومين

2019/02/21 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، ان الشركة العامة لموانئ العراق باشرت اعادت اعمار وتاهيل جسر بيت غزيل شمال البصرة بعد انهياره مباشرة وأكدت على إنجاز

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