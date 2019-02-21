رجل يصدم الأطباء بـ

2019/02/21 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاجئ أطباء بعدما عثروا على مجموعة من الحجارة وأغطية زجاجات ونقود معدنية في معدة مريض، أجروا له عملية جراحية لإخراجها بعد أن تناولها أثناء تعرضه

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