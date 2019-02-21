فنزويلا تغلق حدودها مع البرازيل

2019/02/21 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، خلال مؤتمرا صحفيا عقده اليوم، عن بدء الإغلاق الكامل للحدود الفنزويلية البرية مع البرازيل".وضاف، مادورو، ان" الرئيس الكولومبي مسؤول عن أي اعمال عنف تقع على الحدود، واوجه ندائي للعسكريين الكولومبيين أن يرفضوا المواجهة ضد فنزويلا".انتهى..م.ر

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