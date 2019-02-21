تعرف على فوائد المكسرات لمرضى السكري

2019/02/21 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت تقارير الدراسة، ان" مرضى السكري الذين يأكلون 28 جراما من المكسرات 5 مرات أسبوعيا على الأقل، يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض القلب بنسبة 17% مقارنة بمن يأكلون المكسرات مرة واحدة في الأسبوع، وتبين أن تناول المكسرات ولو مرة واحدة في الأسبوع يظل مفيدا للقلب بشكل عام، وبالنسبة لمرضى السكري، يعد تناول المكسرات مرة واحدة أخرى أسبوعيا مرتبطا بالحد من خطر الإصابة بالأمراض القلبية بنسبة 3% والحد من خطر الوفاة بسبب مشاكل القلب بنسبة 9 بالمائة".واضافت الدراسة، ان" توفر هذه البيانات أدلة جديدة تدعم التوصية بجعل المكسرات جزءا من أنماط الغذاء الصحية من أجل الوقاية من مضاعفات أمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات المبكرة بين المصابين بالسكري”.انتهى..م.ر

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