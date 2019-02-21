ليلة حزينة لنجم ليفربول: فشل بسرقة فرصة من الملعب فنجح لصوص بالسطو على منزله!

2019/02/21 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تحقق شرطة مقاطعة “مرزيسايد”، الواقعة شمال غربي إنجلترا، في حادثة سطو تعرض لها منزل نجم نادي ليفربول السنغالي ساديو ماني، في ليلة “معركة البايرن”، التي لاقى فيها انتقادات حادة.ووقعت عملية السطو ليل الثلاثاء الماضي، بينما كان مهاجم “الريدز” يخوض مباراة مهمة في ملعب أنفيلد أمام نادي بايرن ميونخ الألماني، في ذهاب […]

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