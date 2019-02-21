2019/02/21 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أوضحت محكمة القضاء الإداري، اليوم، آليات إقالة المحافظين، مبينة أن “هذا الإجراء يجب أن تسبقه عملية استجواب، ورأت أن أمر التعيين يصبح نهائياً بعد صدور مرسوم جمهوري بذلك ولا يمكن الرجوع عنه”.وشرح مصدر قضائي لـ “ناس”، الخميس (21 شباط 2019) أن “الحكم القضائي الذي صدر لصالح محافظ واسط المقال محمد جميل المياحي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء الإداري: لا إقالات للمحافظين بلا استجواب “متكامل”) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء الإداري: لا إقالات للمحافظين بلا استجواب “متكامل”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).