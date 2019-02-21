أطباء يبتكرون مركبا “سحريا” لعلاج سرطان الكلى

2019/02/21 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة اقترح أطباء طريقة جديدة لمكافحة الأورام الخبيثة، حيث يمكن علاج سرطان الكلى بفعالية بالجمع بين دواءين.ويفيد موقع “New England Journal of Medicine” بأن الباحثين ابتكروا طريقة لجمع أدوية ذات تأثير مختلف، يكون لها مفعول علاجي قوي مع بعضها.واكتشف الباحثون طريقة جديدة للتغلب على الأورام الخبيثة في الكلى.فقد اتضح أنه يمكن […]

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