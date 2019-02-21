2019/02/21 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن مجلس إدارة الأهلي لا يفكر في الانسحاب من بطولة كأس مصر، بعد البيان الذي أصدره صباح اليوم.

وكان اتحاد الكرة قد حدد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن دور الـ16 من كأس مصر، يوم 28 فبراير الجاري، وهو ما اعترض عليه الأهلي.



اختيارات المحررين كيف رد مارسيلو على المقارنة بينه وبين ريجيلون؟ سولشار: أليكسيس سانشيز كزجاجة الكاتشب حوار جول - جنكيز أوندر عن خلافة صلاح وطموحاته مع روما والفارق بين كرة القدم في إيطاليا وتركيا خاص جول | جوتزه: الدوري الإنجليزي مثير وجذاب للغاية

ووفقًا لما نشرته بعض التقارير الصحفية المصرية، لمصدر من الأهلي يؤكد أن البيان لا يعني الانسحاب من بطولة كأس مصر، وأنهم مستعدين للعب المباراة أمام بيراميدز في الدوري وليس في الكأس.

وأضاف أن تهديد اتحاد الكرة ليس منطقيًا لأنهم شاركوا بالفعل في دور الـ32 من البطولة، وأزمة التراخيص تعني عدم المشاركة في البطولة من البداية.

إقرأ أيضًا - ولفرهامبتون يوضح حقيقة اهتمامه بضم رمضان صبحي

وتوجد أزمة قوية في الوقت الحالي بين النادي الأهلي واتحاد الكرة المصري بسبب مباراة بيراميدز في دور الـ16 من كأس مصر المقرر لها 28 فبراير الجاري.

🔴 الغزال تييري هنري..



لاعب تفتقده جماهير آرسنال في الوقت الحالي بكل تأكيد 😍pic.twitter.com/eRZ6Tqv2uu— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقارير - الأهلي يؤكد أنه لم ينسحب من كأس مصر) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقارير - الأهلي يؤكد أنه لم ينسحب من كأس مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).