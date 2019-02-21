رئيسة برلمان كوردستان تدعو لفتح قنصلية للفلبين في أربيل

2019/02/21 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو-أربيلدعت رئيسة برلمان كوردستان إلى فتح قنصلية للفلبين في أربيل، بسبب العدد الكبير للمواطنين الفلبينيين المقيمين في إقليم كوردستان.جاء ذلك خلال لقاء في مبنى برلمان كوردستان اليوم، الخميس 21 شباط 2019، جمع بين رئيسة برلمان كوردستان، د.فالا فريد، وسفير الفلبين في العراق، جوليس توريس.وذكر بيان صادر عن برلمان كوردستان، اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، أن السفير الفلبيني هنأ هيئة رئاسة برلمان كوردستان بمناسبة مباشرتها مهام عملها، وعبر عن سعادته بتولي النساء مناصب سيادية في إقليم كوردستان.وقال السفير الفلبيني، جوليس توريس، حسب البيان: "نريد إقامة علاقات متينة بين إقليم كوردستان والفلبين، في المجالات التجارية والاستثمارية والدبلوماسية، وسنفتتح قنصلية في إقليم كوردستان قريباً لهذا الغرض ولتسهيل الأمور على مواطنينا المقيمين في الإقليم".وأضاف البيان أن رئيسة برلمان كوردستان أعلنت "أننا نتطلع إلى علاقات قوية بين برلمان كوردستان وبرلمان الفلبين، في إطار القوانين النافذة في إقليم كوردستان"، وعبرت عن الأمل في "الإسراع في فتح قنصلية فلبينية في إقليم كوردستان، لتعزيز العلاقات بين الجانبين، ورعاية شؤون المواطنين الفلبينيين المقيمين في الإقليم".

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