2019/02/21 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ القبض على 6 متهمين قاموا بالاعتداء على كادر طبي في ذي قار

21/02/2019 20:41:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع/ذي قار/م.ا

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الخميس، القاء القبض على 6 متهمين قاموا بالتجاوز والاعتداء على الكادر الطبي في ردهة الانعاش وتكسير الاجهزة الطبية في احد مستشفيات المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان"الاجهزة الامنية القت القبض على 6 متهمين قاموا بالتجاوز والاعتداء على الكادر الطبي في ردهة الانعاش وتكسير الاجهزة الطبية في مستشفى الحسين التعليمي وسط مدينة الناصرية".

واضافت، ان"الاجهزة الامنية اتخذت الاجراءات القانونية بحق المتهمين وتم عرضهم على قاضي التحقيق المختص والذي قرر توقيفهم وفق احكام المادة 230 من قانون العقوبات العرقي"، مشيرا الى ان"الاعتداء طال ايضاً مفرزة امنية داخل المستشفى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/ القبض على 6 متهمين قاموا بالاعتداء على كادر طبي في ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/ القبض على 6 متهمين قاموا بالاعتداء على كادر طبي في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).