تغريم كلوب بسبب تعليق استهدف حكم لقاء ليفربول أمام وست هام

2019/02/21 | 20:56

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يورجن كلوب مدرب ليفربول يتحدث إلى حكم مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في الرابع من فبراير شباط 2019.



تصوير: جون سيبلي - رويترز (تستخدم الصورة في الأغراض التحريرية فقط)

فرض الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اليوم الخميس غرامة مالية قدرها 45 ألف جنيه استرليني (58774 ألف دولار) على يورجن كلوب مدرب ليفربول بسبب تعليقات أدلى بها عن الحكم عقب تعادل فريقه 1-1 أمام وست هام يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم في الرابع من فبراير شباط الجاري.

ووجه الاتحاد المحلي اتهاما إلى المدرب الألماني هذا الشهر بعد أن اعتبر تعليقه “يشكك في نزاهة الحكم و/أو وينطوي على اتهام بالتحيز”.



وقبل كلوب الاتهام.

وقال كلوب حينها إن أداء الحكم كيفن فريند تأثر بقرار احتساب الهدف الأول الذي سجله ساديو ماني وكان من المفترض ألا يحتسب بداعي التسلل.

وأفاد بيان للاتحاد الانجليزي “تم تغريم كلوب مبلغ 45 ألف جنيه استرليني بعد أن قبل الاتهام الموجه له بسبب تعليقه بعد مباراة ليفربول أمام وست هام يونايتد في الدوري في الرابع من فبراير 2019.

“التعليق الذي أدلى به (كلوب) في المؤتمر الصحفي بعد المباراة يعتبر خرقا للوائح الاتحاد لأنه يشكك في نزاهة حكم المباراة و/أو وينطوي على اتهام بالتحيز”.

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