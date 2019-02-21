وزير الهجرة يؤكد أهمية التنسيق مع منظمة الغذاء العالمي

2019/02/21 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..بحث وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى لدى أستقباله،اليوم، رئيسة بعثة برنامج الغذاء العالمي في العراق ( WFB) السيدة سالي هايروك، عددا من الملفات المهمة والمشتركة بين الوزارة والبعثة والخاصة بفئات عناية الوزارة من النازحين والعائدين وكيفية العمل والتنسيق المشترك بين الجانبين لتوفير الاحتياجات الضرورية لهم .

وقال موسى ان ” الوزارة تتطلع خلال الفترة المقبلة الى تنسيق الجهود المشتركة بين الوزارة ومنظمة الغذاء العالمي من اجل توفير المساعدات الضرورية للأسر النازحة في مخيمات الإيواء سيما العمل المشترك لشمول كافة مخيمات النازحين بالمساعدات الضرورية من خلال لجان الوزارة والمنظمة “.

و أوضح ان الوزارة مستمرة بتوفير المساعدات الغذائية والعينية لفئات عنايتها من النازحين في مخيمات الإيواء وخارجها و أهمية تبادل المعلومات وتنسيق الخطط لشمول اكبر عدد من المستفيدين بالمساعدات التي يقدمها الجانبين

كما بحث الوزير دعوة المنظمة لإقامة ورشة عمل مشتركة بين وزارة الهجرة والمهجرين والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية وبرنامج الغذاء العالمي والتي ستعقد خلال الأيام القادمة للقيام بمسح ميداني لاستهداف اكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر حاجة للمساعدة .

من جانبها قدمت السيدة هايروك شرح مفصل عن دور البرنامج في توفير المساعدات المختلفة للأسر النازحة سيما دوره في دعم الاستقرار بالمناطق المحررة لتشجيع عودة النازحين لمناطقهم الأصلية ، مؤكدة ان المنظمة ستعمل على التنسيق العالي مع الوزارة خلال الفترة المقبلة وبما يخدم تقديم المساعدات والخدمات للفئات المشمولة بالبرنامج

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