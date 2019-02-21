شبكة الاعلام ترد على اتهامات خبراء بعثة الاتحاد الاوروبي بشأن الانتخابات

2019/02/21 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

ردت شبكة الاعلام العراقي، اليوم الخميس، على بعثة خبراء الاتحاد الاوروبي للانتخابات، التي اتهمت في تقريرها قناة العراقية بدعم رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي خلال الانتخابات النيابية 2018.

وذكرت شبكة الاعلام العراقي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، "اطلعنا وبأسف شديد على تقرير بعثة الاتحاد الأوروبي الخاص بتغطية شبكة الاعلام العراق للانتخابات النيابية 2018".

وأضاف البيان، ان "تقرير البعثة ومع شكرنا لها ولجميع المراقبين الدوليين على جهودهم في دعم العملية الديمقراطية في العراق، تضمن مغالطات قد تكون غير مقصودة او لم تدقق من قبل القائمين على كتابة التقرير، خاصة في الجانب الخاص المتعلق بتغطية شبكة الاعلام العراقي التي حازت على ثناء واشادة جميع القوى السياسية المتنافسة".

وتابع، ان "شبكة الإعلام العراقي وضعت قبل اجراء الانتخابات خطة عمل متكاملة أشرف عليها خبراء من داخل الشبكة وخارجها روعي فيها تمثيلهم لجميع مكونات الشعب العراقي دون استثناء، وعملت الشبكة وللمرة الاولى، وبتوجيه من قبل رئيسها مجاهد أبو الهيل على حجب جميع النشاطات الانتخابية لرئيس الوزراء السابق الذي اثنى على هذه الخطوة".

وأوضح، ان "الشبكة وللمرة الاولى ايضا، خصصت مئات الساعات للمرشحين لعرض برامج الانتخابية او توجهاتهم، اذ تمت استضافت 4000 مرشح يمثلون جميع القوى المتنافسة في الانتخابات، من اصل 6904 مرشحين، اي اكثر من 60 بالمئة من عدد المرشحين".

وأكد البيان، ان "شبكة الاعلام العراقي نجحت باستضافة رؤساء الكتل الانتخابية المتنافسة او من يمثلهم، وتخصيص نفس وقت الاستضافة دون محاباة لاحد، بل تمت استضافة شخصيات كانت ممنوعة من الظهور على الشاشة بقرارات فردية من رؤساء الشبكة السابقين".

وأشار إلى أنه "بعد كل ما ذكر، تؤكد الشبكة، انها خاضت لاول مرة منذ تأسيسها تجرية فريدة بتغطية الانتخابات دون تدخلات او املاءات او حتى محاباة لجهة على حساب جهة اخرى، بل كانت على مسافة واحدة من الجميع، الامر الذي اقره حتى من كان يؤشر عليها سابقا، وتتعهد بانها ستبقى صوت الوطن والمواطن، ولن تتحيز الا للعراق، وستدافع عن العملية الديمقراطية التي جاءت بعد دكتاتورية مقيتة".

ودعت شبكة الاعلام العراقي، بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق الى "زيارة الشبكة والاطلاع على المادة الاعلامية المبثوثة خلال مدة التغطية الاعلامية للانتخابات".

وكان ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، رد في وقت سابق من اليوم الخميس، على تقرير بعثة الاتحاد الاوربي، بعد اتهامه الاعلام الرسمي بالانحياز للعبادي خلال الترويج الانتخابي.

وقالت النائب عن الائتلاف ندى شاكر جودت، لـ(بغداد اليوم)، ان "قناة العرقية، لم تروج للعبادي أو ائتلاف النصر، بل القناة عملت على توفير الترويج لكل الجهات السياسية".

وبينت جودت ان "الجهة المعنية بالرد، الآن هي قناة العراقية، فيجب ان تبين حقيقة استغلالها من قبل العبادي او اي جهة سياسية اخرى، فعليها الرد على تقرير الاتحاد الاوربي، خصوصا مع امتلاكها لارشيف قبل وبعد الانتخابات".

ونشرت بعثة خبراء الانتخابات في الاتحاد الاوروبي، تقريراً حول انتخابات العراق، أشرت فيه (11) نقطة سلبية تخص مفوضية الانتخابات وقناة العراقية.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثائق صادرة من الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية العراقية بدائرة اوروبا معنونة الى الرئاسات الثلاث، ومفوضية الانتخابات كشف فيها مضمون التقرير إن "بعثة الانتخابات في الاتحاد الاوروبي أشرت غياب الشفافية في الانتخابات الاخيرة التي جرت في العراق، وعدم اجراء مراجعة وتدقيق مستقلين لنظام تكنولوجيا المعلومات المستخدمة وتغير التشريعات خلال العملية الانتخابية".

وكشف ناقلاً عن التقرير عن "ترهيب وتاثير على المتنافسين والناخبين لا سيما في المناطق الحدودية المتنازع عليها في كركوك ونينوى و3 محافظات في اقليم كردستان".

وأوضح التقرير أن "مفوضية الانتخابات لم تلاحظ أي جهود مبذولة من قبلها لتسهيل وتمكين الناخبين من استلام توزيع بطاقات الناخب بسلاسة ما حرم أكثر من (20%)، من الناخبين المسجلين بحكم الامر الواقع من حقهم الاقتراع".

ورأى أن "اغلب المحاورين على قناة العراقية المملوكة للدولة كانوا منحازين بشكل واضح لصالح رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي".

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