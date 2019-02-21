عراقي يروي قصة لجوء محفوفة بالمخاطر: حاولت مراراً ووصلت بصندوق شاحنة

2019/02/21 | 21:12

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سومر نيوز: بغداد..



كان العراقي عزيز حنا على وشك دفع المال للمهربين لإيصاله وأسرته إلى بريطانيا عبر القنال الانجليزي في ق...

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