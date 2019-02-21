حقوق الإنسان: السلطات الهنغارية تطرد عوائل عراقية خارج الحدود

2019/02/21 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، علي البياتي اليوم الخميس, وزارة الخارجية العراقية بالتدخل العاجل لإنقاذ عوائل عراقية طردتها السلطات الهنغارية إلى خارج الحدود.وقال

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