ماذا كشفه لافروف لمستشارة الاسد عن قمة سوتشي؟

2019/02/21 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان على نتائج قمة "الدول الضامنة" في سوتشي.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي

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