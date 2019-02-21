2019/02/21 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الخميس، وزارة الخارجية بالتدخل لانقاذ حياة عائلات عراقية طردتها السلطات الهنغارية الى خارج الحدود.وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “معلومات وردت إلى المفوضية بطرد السلطات الهنغارية لعوائل عراقية خارج حدود البلاد بعد رفضها لطلبات اللجوء وحرمانهم من أبسط حقوقهم وتركتهم من دون مأوى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان تطالب الخارجية بانقاذ عائلات عراقية طردتها هنغاريا خارج الحدود) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان تطالب الخارجية بانقاذ عائلات عراقية طردتها هنغاريا خارج الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).