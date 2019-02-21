هيئة المنافذ: أتلاف كمية من الأدوية منتهية الصلاحية في مطار بغداد

2019/02/21 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من خلال دورها في الرقابة والأشراف ومن خلال المتابعة لعمل الدوائر العاملة في منافذها، هيئة المنافذ الحدودية تؤكد، امس الأربعاء، عن اتلاف شحنة من الادوية الطبية في منفذ مطار بغداد الدولي تقدر بـ "٢٤ باليت منشأ سوري".وبعد التوجة الى مستودع الشحن الجوي الخاص بالخطوط الجوية العراقية ومن خلال التفتيش والمتابعة وجد تكدس البضائع بإعداد كبيرة ومن ضمنها شحنات ادوية من مناشئ مختلفة داخلة منذُ سنوات سابقة لم يتم المراجعة عليها ويخلو البعض منها من اَي بوليصة شحن وهي "عقد نقل بين المصدّر - أو الناقل والمورد لصالح العميل الذي تحمل أسم كمستفيد" ولغرض عدم معرفة عائديتها وحرصآ منا لعدم استغلالها أو تهريبها على شكل وجبات صغيرة تحمل باليد أو السيارة، تم تشكيل لجنة مكونة من الكمرك المدني والعسكري والشحن الجوي وممثل عن المخابرات ومديريتنا وسيتم اتلاف الباقي على شكل وجبات.انتهى/س

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