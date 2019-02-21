آخر ما شاهدوه “وجوه الدواعش”: الكشف عن مصير جثث 3500 ضحية..

2019/02/21 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس مازال رجال الانقاذ في الرقة, يواصلون استخراج جثث ضحايا داعش, منذ ان علموا بمواقع المقابر التي تضمهم في الشهر الماضي, اي بعد اكثر من عام على تحريرها من التنظيم, والتي تقدر عدد الضحايا الموجودة فيها بـ 3500 جثة.وتنتشر عشرات أكوام التراب على جانب من أرض الفخيخة الزراعية، لتدل على أكثر من […]

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