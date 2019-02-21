2019/02/21 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلنت الحكومة الدنماركية، الخميس، أنها “لا تستطيع منع مواطنيها الذين سافروا للقتال في صفوف “داعش” من العودة لبلادهم.وقال وزير العدل الدنماركي، سورين بابي بولسن، في تصريح لوسائل إعلام دنماركية تابعها “ناس” اليوم (21 شباط 2019)، “ليس لدي أي تعاطف تجاههم، هم غير مرغوب فيهم في الدنمارك، ولكن هذه مشكلة معقدة؛ لا توجد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدنمارك “ترحّب” بمواطنيها الذين قاتلوا مع داعش: لن نمنع عودتهم) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدنمارك “ترحّب” بمواطنيها الذين قاتلوا مع داعش: لن نمنع عودتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).