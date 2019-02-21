متجاهلًا بيان الأهلي - اتحاد الكرة يخاطب 4 دول لاستقدام طاقم حكام لمباراة الكأس

2019/02/21 | 21:22

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أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة خطابًا لعدة دول أوروبية لاستقدام طاقم حكام أجنبي، لمواجهة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر.

وكان اتحاد الكرة حدد موعد مواجهة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر في دور الـ16، يوم 28 فبراير الجاري، على ملعب "برج العرب".



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ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن الاتحاد بالفعل خاطب 4 دول أوروبية، وهم إيطاليا وجورجيا وسويسرا والبرتغال، لاستقدام طاقم لمواجهة الأهلي وبيراميدز.

ويتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم، تكاليف طاقم الحكام بسبب ما تنص عليه اللوائح بتحمله تكاليف استقدام أطقم الحكام في مباريات كأس مصر.

وجاءت خطوة الاتحاد المصري لكرة القدم، بمخاطبة بعض الاتحادات لاستقدام طاقم حكام، ضاربًا بيان الأهلي برفض لعب مباراة الكأس أمام بيراميدز يوم 28 من الشهر الجاري.

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وشهدت الأيام الأخيرة، مناوشات قوية بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب مباراته أمام بيراميدز في كأس مصر والدوري المصري الممتاز.

أسبوع جديد، وأحداث جديدة، وريال مدريد يواصل ممارسة هوايته المفضلة، بل ويُقلد البعض في PUBG!رجل الأسبوع يملك سلاحًا مغايرًا عن البقية! 🔫#YallaGoal pic.twitter.com/H1PDzak1EY— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 19, 2019

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