الأتراك يتنازلون عن الليرة لصالح حيازة الدولار

2019/02/21 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: رفع الأتراك حيازتهم من العملات الأجنبية على حساب الليرة التركية لأعلى مستوى في 13 عاماً، في إشارة إلى هبوط الثقة في العملة المحلية بفعل التضخم المتسارع في البلاد.





وكشفت بيانات البنك المركزي في تركيا ارتقاع حصة العملة الأجنبية التي يحتفظ بها الأتراك إلى 47%من إجمالي الودائع في البنوك خلال العام الحالي، وهو أعلى مستوى في 13 عاماً.

وحولت الأسر والشركات في تركيا 18 مليار دولار من مدخرات الليرات إلى الدولار واليورو منذ سبتمبر الماضي، في مواجهة التضخم الجامح والعائدات الحقيقية التي بلغت الصفر تقريباً على الودائع بالعملة المحلية، وفقاً لوكالة "بلومبرج".





وانخفض متوسط معدل حساب الودائع بالليرة بأكثر من 600 نقطة أساس من أعلى مستوى في سبتمبر إلى 21.1%.





ويعتبر هذا التحول علامة على أن الدولار يعد بمثابة تحوط للمواطنين في تركيا ضد نوبات الهبوط والتضخم المستمر.





وفي يناير الماضي، تسارع معدل التضخم في تركيا إلى 20.4%على أساس سنوي مقارنة مع 20.3% المسجلة في ديسمبر السابق له.





ورفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة بقوة في سبتمبر الماضي لوقف هبوط الليرة، مما أدى إلى ارتداد ملحوظ في العملة بلغ ثلث قيمتها مقابل الدولار من المستوى القياسي المتدني في أغسطس.





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