جوايدو يعتزم قيادة وفداً للحدود لإدخال مساعدات إنسانية لفنزويلا

2019/02/21 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: يعتزم زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو التوجه إلى الحدود الكولومبية بصحبة عشرات من أعضاء البرلمان لإدخال مساعدات إنسانية للشعب في ظل معارضة الرئيس نيكولاس مادورو.





وقال جوايدو في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "غادرت سفينة تحمل 250 طناً من المعونة اﻹنسانية لبلدنا من بورتوريكو، مليئة بالأمل والفرص لكثير من الفنزويليين، ولكن أيضاً مليئة بالحرية".





وترسل الولايات المتحدة المساعدات لفنزويلا في ظل تأييدها لزعيم المعارضة رئيساً مؤقتاً للبلاد، مع تزايد ضغطها على نظام مادورو التي تراه قائم على الاحتيال والتزوير.





وفرضت الولايات المتحدة عقوبات متزايدة ضد النظام الفنزويلي كان آخرها ضد شركة النفط المملوكة للدولة.





وأوضح جوايدو في تغريدة أخرى أن معاناة مئات الآلاف من الشعب الفنزويلي من نقص الغذاء والدواء يتطلب هذه المساعدات الإنسانية لمنع المزيد من حالات الوفاة.





وأشار جوايدو الذي تعترف به عشرات الدول كرئيس فنزويلا الشرعي للبلاد أن المعارضة تعتزم تقديم مساعدات برية وبحرية يوم السبت للتخفيف من النقص الحاد والواسع في الغذاء والدواء.





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