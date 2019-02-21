2019/02/21 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد الإفصاح عن بيانات اقتصادية إلى جانب الكشف عن محضر الفيدرالي الأخير

وبحلول الساعة 5:30 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد الدولار أمام اليورو بنحو 0.09% إلى 1.1328 دولار، بينما استقر أمام الين مسجلاً 110.80 ين.





وصعدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.1% عند 1.3037 دولار، كما ارتفعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.2% إلى 1.0020 فرنك.





وخلال تلك الفترة صعد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 96.643.





وجاء ارتفاع الدولار بعد بيانات اقتصادية متباينة، حيث تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، فيما صعد طلبيات السلع المعمرة الأمريكية بأقل من التوقعات.





أما النشاط الاقتصادي الأمريكي فقد سجل أعلى مستوى في 8 أشهر، في حين تراجعت مبيعات المنازل بالولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 سنوات.





وأبدى محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير، والصادر أمس، ميل أقل للسياسة النقدية التشديد، حيث جاء فيه أن الصبر حيال قرارات السياسة النقدية سيساعد في الحكم على استجابة النشاط الاقتصادي والتضخم إلى الخطوات الأخيرة التي تم اتخاذها.





وفي الشهر الماضي، قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدلات الفائدة عند مستوي يتراوح بين 2.25% إلى 2.50%.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. الدولار يرتفع أمام العملات الرئيسية بعد بيانات اقتصادية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. الدولار يرتفع أمام العملات الرئيسية بعد بيانات اقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).