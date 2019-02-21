الكعبي: الدورة الحالية للبرلمان ستشهد

2019/02/21 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلاستقبل عضو هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، اليوم الخميس، وفداً من مكتب محمد تقي المدرسي، برئاسة مرتضى المدرسي، وأكد الكعبي خلال اللقاء أن الدورة الحالية لمجلس النواب ستشهد تشريع القوانين التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.وقال بيان لمكتب الكعبي، إنه "سيتم تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب ولجانه في متابعة عمل المؤسسات التنفيذية وكشف ملفات الفساد".وأشار البيان إلى "أهمية المنبر الديني - الحوزوي في التثقيف ضد أفكار التطرف والإرهاب والتركيز على قضايا الشعب والحث على الإصلاح".وتابع البيان أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على معالجة التحديات الراهنة في البلد والإسراع في تحقيق الرفاهية والاستقرار وتحسين الخدمات وإعادة إعمار المدن".لافتاً إلى أن "المدرسي أكد على أهمية المضي بإجراءات تشريعية رقابية بالتنسيق مع الحكومة، تعود بالفائدة على الشعب العراقي".

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