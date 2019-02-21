2019/02/21 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد وزير الزراعة صالح الحسني، الخميس، زراعة جميع المساحات المؤهلة للزراعة بالشلب في محافظة الديوانية.وقال المكتب الاعلامي في وزارة الزراعة في بيان تلقته /المعلومة/، ان “وزير الزراعة صالح الحسني استقبل وفداً من محافظة الديوانية برئاسة سامي جبار الحسناوي من اجل التباحث في العديد من القضايا التي تخص القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحسني يؤكد زراعة جميع الاراضي المؤهلة بالشلب في الديوانية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحسني يؤكد زراعة جميع الاراضي المؤهلة بالشلب في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).