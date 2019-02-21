بعد تصريحاته لـ

2019/02/21 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

أفاد مصدر خاص، الخميس، بأن مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي خير رئيس الشبكة مجاهد ابو الهيل بين الاستقالة أو الإقالة، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة لقناة "الاتجاه" الفضائية.

وقال المصدر في حديث لـ"الاتجاه برس"، إن "مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي خير رئيس الشبكة مجاهد ابو الهيل بين الاستقالة أو الإقالة يوم الأحد المقبل".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "هذا القرار جاء على خلفية التصريحات التي أدلى بها أبو الهيل لبرنامج (لقاء خاص) الذي تبثه شاشة الاتجاه".

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