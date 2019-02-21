نزوح في ريف خانقين بسبب نشاط داعش.. ثلاث قرى مهجورة بالكامل

2019/02/21 | 21:41

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بغداد اليوم - ديالى

كشف عضو مجلس محافظة ديالى هوشيار اسماعيل، اليوم الخميس، عن حجم نزوح العوائل في قرى ريف قضاء خانقي...





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