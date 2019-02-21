2019/02/21 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت مديرية شرطة ذي قار ثاني حالة انتحار في يومين.وذكر بيان للمديرية،اليوم الخميس، تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، ان" شاب يرمز لاسمه {ف.م.ك}

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ذي قار: المحافظة تسجل ثاني حالة انتحار في يومين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ذي قار: المحافظة تسجل ثاني حالة انتحار في يومين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).