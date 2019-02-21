بشار الجعفري: يجب وضع حد نهائي لصفحة الاستعمار

2019/02/21 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري ضرورة وضع حد نهائي لصفحة الاستعمار في العالم وإعطاء حق تقرير المصير لجميع الشعوب.وقال الجعفري في

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