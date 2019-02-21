السوداني: لن نتهاون في محاسبة من يخالف القانون ويخرقه في ملف التعيينات

2019/02/21 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب محمد شياع السوداني، الخميس، وزارات الدولة ومؤسساتها كافة الى استثمار الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك المخصصة للتعيينات في ضمن موازنة عام 2019 بالشكل الصحيح والايجابي، مشيرا الى انه سيتم محاسبة من يخالف

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