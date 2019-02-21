الكعبي: الدورة الحالية ستشهد التصويت على قوانين تمس حياة المواطن العراقي

2019/02/21 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الخميس، الدورة الحالية لمجلس النواب ستشهد تشريع القوانين التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

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