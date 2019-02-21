القانونية النيابية تعلق على قرار عبدالمهدي بشان مخاطبات النواب وتؤكد:

2019/02/21 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، على قرار رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، القاضي بتوجيه النواب تحويل مخاطباتهم من مكتبه الى الوزارات.

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