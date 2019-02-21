امانة بغداد تعلن البدء بزراعة شجرة

2019/02/21 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للأمانة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" السفارة اليابانية اهدت بلدية المنطقة الخضراء وطريق المطار التابعة لأمانة بغداد 5 اشجار تدعى باليابانية "ساكورا" وهي من الاشجار المقدسة لديهم وتعد من اجمل الاشجار في العالم لزراعتها على طريق مطار بغداد الدولي مع تأمين الرعاية اللازمة لها على مدار السنة ".واضاف البيان، انه" في حال نجاح زراعتها وتحملها الظروف المناخية للعاصمة ستقوم الملاكات الزراعية في بلدية المنطقة الخضراء بتكثير هذه الاشجار".انتهى..م.ر

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