تسجيلات الدار البيضاء تحذف مقطع “نور الزين” في “بس حضنك”: منعا للإسفاف!

2019/02/21 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قامت شركة نجوم دار البيضاء للانتاج الفني, الخميس, بـ”خطوة غريبة”, بعد اسبوع من طرح اغنية “بس حضنك” والتي تجمع بين الفنانين نور الزين ومصطفى العبد الله وعلي جاسم.وحذفت الشركة الاغنية من قناتها على اليوتيوب, لترفعها مرة اخرى بعد حذف ظهور نور الزين من الفيديو كليب.واصدرت الشركة تنويهاً في بداية الكليب, […]

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