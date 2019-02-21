2019/02/21 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)..أعادت السلطة الكمركية في مركز كمرك الشيب الحدودي في محافظة ميسان اليوم الخميس إرسالية شيش حديد تسليح بسبب اختلافها عن المواصفات المعتمدة من قبل جهاز التقييس والسيطرة النوعية .

و ذكر بيان للهيئة ” أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية اجرى الفحوصات المختبرية على الارسالية وأكد عدم مطابقتها للمواصفات العراقية و للموصفات القياسية المعتمدة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإعادتها إلى جهة القدوم ”

يذكر ان الهيئة العامه للكمارك تعتمد الفحوصات التي تقوم بها الدوائر المختصة العاملة في المراكز الكمركية على البضائع المستوردة وتحدد على أساسها دخول الارساليات ولمنع دخول المواد الغير مطابقة للمواصفات العراقية القياسية والتي تمس سلامة المواطن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعادة أرسالية شيش تسليح مخالف للمواصفات في مركز الشيب) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعادة أرسالية شيش تسليح مخالف للمواصفات في مركز الشيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).