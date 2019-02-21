منخفض جوي يصحب سحب رعدية الى العراق

2019/02/21 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي صادق عطيه، اليوم الخميس، ان تشهد مدن البلد زخات امطار متفاوتة.وتشير التوقعات الجوية، الى تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي مع هواء بارد في طبقات الجو العليا وتواجد سحب رعدية ممطرة في شمال وغرب البلاد.

وقال عطيه في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ان "تحديثات خرائط الطقس تشير الى تواجد سحب رعدية ممطرة في اجواء مدن شمال وغرب البلاد مع وجود سحب متفرقة في باقي المدن”"

وأضاف؛ ان "السبب يعود الى وجود منخفض جوي سطحي يؤثر على البلاد مع هواء بارد في طبقات الجو العليا، ويستمر الحال كذلك الى يوم الجمعة".

وأشار الى ان "الامطار الرعدية تكون احيانا على شكل زخات هذا اليوم، ويوم الجمعة ستهطل في مناطق متفرقة من مدن (الموصل – دهوك – اربيل – سليمانية – كركوك – الانبار – ديالى – صلاح الدين)، وربما تشمل بعض مناطق العاصمة بغداد خصوصا شمالها".

وتابع، "لنستعد لارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خلال الاسبوع المقبل خصوصا خلال الصباح".انتهى/س

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