كانتشيلسكيس: شمايكل أفضل من دي خيا ولا مقارنة بين مورينيو وسولشار

2019/02/21 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأشاد أندري كانتشيلسكيس بالحارس الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد وبما يقدمه للفريق خلال السنوات الماضية.جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أندري كانتشيلسكيس وأكد خلالها أنه بالنسبة فالنجم الكبير بيتر شمايكل يعد أفضل من دي خيا.

وقال كانتشيلسكيس: "بالنسبة لي دي خيا لاعب كبير وعظيم للغاية وهو الحارس الأفضل في الجيل الحالي من حراس المرمى وفي الوقت الحالي بالعالم".

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وأضاف: "أحببت بيتر شمايكل أيضًا في السابق لأنه ساعد مانشستر يونايتد في العديد من الأمور، وبالنسبة لي هو الأفضل الذي شاهدته في حياتي".

وأكمل عن وضع مارسيال بعد مورينيو: "هو لاعب عظيم وقد رأينا ذلك بشكل واضح من جديد تحت قيادة مختلفة وطريقة لعب مناسبة له".

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واختتم تصريحاته بالحديث عن أليكسيس سانشيز: "موقفه الحالي أصبح مختلفًا، فإن يدربك مورينيو هو أمر مختلف تمامًا عن أن يدربك سولشار".





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