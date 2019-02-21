كوكاكولا ترفع توزيعات الأرباح وتطلق برنامجاً لإعادة شراء الأسهم

2019/02/21 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلنت شركة كوكاكولا أنها سترفع توزيعات أرباحها الفصلية، مع الموافقة على برنامج جديد لإعادة شراء أسهم.





وقالت شركة المشروبات الأمريكية في بيان لها اليوم الخميس، إنها ستقوم بزيادة توزيعات الأرباح الفصلية للمساهمين بنسبة 2.6% لتسجل 40 سنتاً لكل سهم.





وأضافت الشركة أنها ستقوم يدفع أرباح الربع الأول في 1 أبريل 2019 إلى مالكي الأسهم المسجلين اعتبارًا من 15 مارس 2019.





وأعادت الشركة إعادة 6.6 مليار دولار من الإرباح إلى المساهمين عبر توزيعات نقدية في عام 2018، ليصل إجمالي المبلغ الذي تم إعادته إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح منذ الأول من يناير 2010 إلى 48.1 مليار دولار.





وأوضح البيان أن الشركة وافقت على برنامج جديد لإعادة شراء أسهم ما يصل إلى 150 مليون سهم، ليصبح ساري المفعول عندما يكتمل البرنامج الحالي لـ500 مليون سهم والذي أعلنت عنه في أكتوبر 2012.





وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "كوكاكولا" بنحو 1.6% إلى 45.81 دولار.





وخلال الثلاثة الأشهر الماضية، بلغت خسائر سهم "كوكاكولا" نحو 6.7%.





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