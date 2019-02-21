دراسة: الأسهم الأمريكية فقدت 11%من قيمتها بسبب حرب ترامب التجارية

2019/02/21 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: في الوقت الذي توسع فيه الأسهم الأمريكية من مكاسبها مقارنة مع مستوياتها المتدنية في ديسمبر الماضي، فإن جدال جديد يلقي بظلاله على "وول ستريت": هل السوق قام بتسعير صفقة واشنطن وبكين التجارية؟، على العكس تماماً، هكذا تشير دراسة حديثة.





وبحسب الدراسة التي أجرتها شركة "رينيسانس ماكرو" للأبحاث، فإن مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" كان يمكن أن يكون أعلى بنسبة 11% عن مستوياته الحالية إذا لم يقم الرئيس دونالد ترامب بتبني موقف حمائي على صعيد التجارة العالمية.





وتعتمد "رينيسانس ماكرو" في طريقة حسابها على تتبع أثر السوق بشكل يومي من عوامل كلية مثل البيانات الاقتصادية والاحتياطي الفيدرالي وسياسات واشنطن.





وطبقاً لطريقة حساب شركة الأبحاث، فإن التطورات الإيجابية بشأن التجارة ساعدت مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بالارتفاع بمقدار 107 نقطة خلال العام الحالي، وهي المكاسب التي لا تزال غير كافية لتغطية كافة الخسائر ذات الصلة بالتجارة.





ومنذ بداية عام 2018 تسببت التوترات التجارية في فقدان نحو 300 نقطة من المؤشر الأوسع نطاقاً أو ما يعادل 11% من قيمة مفقودة للسوق.





وكتب كبير الاقتصاديين في الشركة "نيل دوتا" في مذكرة أمس الأربعاء أن سوق الأسهم قامت فقط باستعادة جزء من الخسائر ذات الصلة بالتوترات التجارية.





وترى "رينيسانس ماكرو"، أنه لا يزال هناك مجالاً أمام الأسهم الأمريكية للارتفاع مع الأنباء الجيدة بشأن التجارة.





يذكر أن الأسهم الأمريكية ارتفعت في العام الحالي وسط تطورات إيجابية بشأن المحادثات بين أكبر اقتصادين حول العالم إلى جانب تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف أكثر حذراً.





وكان مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" زاد بأكثر من 18% منذ المستوى المتدني المسجل في ليلة الكريسماس، مسجلاً واحدة من أسرع مستويات التعافي بعد دخل منطقة السوق الهابط في ديسمبر الماضي.





وبحلول الساعة 3:31 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة تزيد عن 0.4% ليهبط إلى 2772.8 نقطة، وسط سيطرة اللون الأحمر على "وول ستريت".





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