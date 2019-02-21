2019/02/21 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ وزير الزراعة يؤكد زراعة جميع الاراضي المؤهلة بالشلب في الديوانية

21/02/2019 21:42:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

اكد وزير الزراعة صالح الحسني، اليوم الخميس، زراعة جميع المساحات المؤهلة للزراعة بالشلب في محافظة الديوانية.

وقال المكتب الاعلامي في وزارة الزراعة في بيان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان وزير الزراعة صالح الحسني استقبل وفداً من محافظة الديوانية برئاسة سامي جبار الحسناوي من اجل التباحث في العديد من القضايا التي تخص القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وسبل الارتقاء به الى الامام ،فضلا عن ايجاد الحلول المناسبة لها.

واضاف ان الوزير استمع للمشاكل والمقترحات والحلول من اجل تطوير القطاع الزراعي في المحافظة والتي تتميز بأنها من المحافظات الشلبية كونها تزرع محصول الشلب (الرز) بأنواعه واصنافه المختلفة وخاصة العنبر والياسمين، اضافة الى زراعة محصولي الحنطة والشعير والذرة الصفراء.

واكد وزير الزراعة أن هناك اهتمام بالغ الاهمية في ادامة هذا المحصول المهم والذي يمثل هوية العراق والذي تراجعت زراعته في المواسم السابقة نتيجة قلة التخصيصات المائية الا ان هذا العام وبعد ان منَ الله علينا بنعمه من امطار غزيرة ساهمت في زيادة الوفرة المائية مما ادى الى موافقة وزارة الموارد المائية على تأمين الحصص المائية للقطاع الزراعي للموسم الصيفي ومنها محصول الشلب.

وبين انه سيتم زراعة كافة المساحات المعدة لزراعة الشلب في المحافظة، مبدياً تعاونه مع كل الجهود التي تبذل من اجل ادامة العملية الزراعية وتطويرها وصولا الى الاكتفاء الذاتي، مبينا أن لديه رؤى جادة في تخفيف الاعباء عن الفلاحين والمزارعين الى ادنى حد بما ينسجم والضوابط القانونية وبدايتها تأجيل استيفاء بدلات الايجار للعقود الزراعية لهذا العام والاعوام السابقة الى ما بعد الحصاد، اضافة الى تخفيض الاعباء المالية على الفلاحين والمزارعين وخاصة في معاملات التعاقد والتنازل والايجار واجور السقي والمشتقات النفطية من اجل تبسيط الاجراءات واختصار الروتين الذي اثقل الفلاح طويلا.

واكد الحسني على اهتمامه الشديد بدراسة ادخال كافة المساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية نتيجة هطول الامطار والتي ساهمت في زيادة المساحات الخضراء وخاصة لمحصولي الحنطة والشعير ضمن الخطة الزراعية و بالاخص عند تسليم الحاصل لسايلوات وزارة التجارة ،كما اعرب الحسني عن استعداده بايجاد الحلول الناجعة لبعض المشاكل والاحتياجات المطروحة وحسب الصلاحيات الموكلة له ،داعيا الى الاهتمام بشريحة المتفرغيين الزراعيين والاطباء البيطريين في المحافظة وتأهيل القرى العصرية من اجل توفيرالحياة الكريمة لهم ولعوائلهم ،فضلا عن توفير السكن الملائم وحسب التعليمات النافذة ،وفي ختام اللقاء قدم السيد المحافظ والوفد المرافق له شكره وامتنانه للسيد الوزير على حفاوة الاستقبال وحسن اللقاء ،فضلا عن الافكار و الرؤى التي يتميز بها من اجل تطوير الانتاج الزراعي وزيادته كما ونوعا وجعله فاعلا في الانتاج الوطني للبلاد.

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