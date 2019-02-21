“Huawei” تكشف عن أحدث هواتفها قريبا

2019/02/21 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة نشرت شركة “Huawei” مقطع فيديو ترويجيا ألمحت من خلاله إلى أنها ستكشف عن أحدث أجهزتها في مارس المقبل.ووفقا للإعلان، فإن أهم جهاز ستستعرضه الشركة، في 26 مارس المقبل، خلال عرض فني خاص سيكون هاتف “P30” المنتظر، والذي سيحدث نقلة في عالم الهواتف الذكية.ومن المنتظر أن يأتي هذا الجهاز بشاشة 6.1 بوصة، […]

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