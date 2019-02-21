إدارة الديوانية تكشف حقيقة تحرك قوات أجنبية في المحافظة وتهدد

2019/02/21 | 22:11

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بغداد اليوم- الديوانية

كشف ادارة محافظة الديوانية، الخميس، حقيقة تحرك قوات اجنبية في المحافظة،

وقال نائب رئيس مجل...





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