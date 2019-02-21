لاسانا ديارا يعلن اعتزاله كرة القدم

2019/02/21 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكتب اللاعب، الذي يبلغ 33 عاماً، عبر حسابه على "إنستاغرام" "حان الوقت من أجل أن أعتزل.بالنسبة لكرة القدم، أعطيت الكثير.وبفضل كرة القدم، حصلت على الكثير".وتابع "لا أقول أني قمت بكل شيء بشكل مثالي ولكني فعلت ذلك بالقلب والشغف وبسعادة.أقلب الصفحة ولكن لا أنسى أي شيء.سأتابع العمل بشغف وبتصميم وبصدق في مشاريعي الجديدة".وكان نادي العاصمة قد أعلن في وقت سابق الخميس فسخ عقد ديارا بالتراضي، وقال في بيان مقتضب "توصل باريس سان جيرمان ولاسانا ديارا إلى اتفاق لفسخ العقد الذي كان يربطهما حتى 30 حزيران/يونيو 2019.يود شكر لاسانا على احترافيته طوال تواجده في صفوف النادي الباريسي ويتمنى له التوفيق في مشاريعه المستقبلية".وانضم ديارا إلى سان جيرمان في كانون الثاني/يناير من العام الماضي بعقد ينتهي في يونيو المقبل.وشارك ديارا في 15 مباراة في القسم الثاني من الموسم الماضي مقابل أربع مباريات خلال الموسم الحالي بإشراف المدرب الألماني توماس توخل آخرها في 20 تشرين الأول/أكتوبر ضد أميان (5-صفر).وسبق لديارا الذي خاض 34 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، أن دافع عن ألوان أندية تشيلسي (2005-2007)، أرسنال (2007-2008) وبورنموث الإنكليزية (2008-2009) حيث أمضى أربعة أعوام في الدوري الانكليزي الممتاز.ولعب بقميص ريال مدريد الإسباني (2009-2012) ومرسيليا الفرنسي (2015-2017) كما أمضى فترة في روسيا مع فريقي أنجي محج قلعة (2012-2013) ولوكوموتيف موسكو (2013-2014) والإمارات مع فريق الجزيرة (2017).وأحرز اللاعب الفرنسي مع ريال مدريد الذي كان يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو لقب الدوري الاسباني عام 2012.

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