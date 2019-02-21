واشنطن: لن نطرح سحب قواتنا العسكرية من كوريا الجنوبية

2019/02/21 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن مسألة احتمال انسحاب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية ليست موضوع مفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وقال المسؤول للصحفيين

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