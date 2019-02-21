علماء يكتشفون بقايا حيوان بحري عمره 20 مليون سنة

2019/02/21 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف العلماء عن طريق الصدفة بقايا تعود لبقرة بحر يبلغ عمرها 20 مليون عام في بنما.وأثناء بحث، ستيفن مانشيتر، أمين متحف الحوت القديم في فلوريدا

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