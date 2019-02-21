مسعود بارزاني يستقبل مسجدي ويبحثان تمتين العلاقات بين اربيل وطهران

2019/02/21 | 22:16

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شفق نيوز/ اكد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني والسفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي خلال لقاء جمعهما اليوم الخميس في اربيل على ضرورة توسيع العلاقات بين اربيل وطهران.ووفقا لبيان نشر على الموقع الرسمي لبارزاني وطالعته شفق نيوز، ان بارزاني استقبل في منتجع صلاح الدين باربيل السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي ووفد مرافق له ضم القناصل الايرانيين في اربيل والسليمانية وكربلاء والنجفوقال ان بارزاني ومسجدي اكدا على توسيع العلاقات بين اقليم كوردستان وايران.واضاف البيان ان الاجتماع شهد ايضا مناقشة الاوضاع السياسية في المنطقة والعملية السياسية في العراق، مسلطا الاضواء على العلاقات بين اربيل وطهران والتقييم الايجابي للزيارة التي قام بها بارزاني مؤخرا الى بغداد.وتابع ان العملية السياسية في اقليم كوردستان وخطوات تشكيل الحكومة والبرلمان كانت محورا اخر في اللقاء.

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