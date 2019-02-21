حقوق الانسان تطالب الخارجية بإنقاذ عائلات عراقية طردتها هنغاريا خارج الحدود

2019/02/21 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للمفوضية تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه، ان" معلومات وردت إلى المفوضية بطرد السلطات الهنغارية لعوائل عراقية خارج حدود البلاد بعد رفضها لطلبات اللجوء وحرمانهم من أبسط حقوقهم وتركتهم من دون مأوى أو غذاء رغم أن هذه العوائل لديها أطفال".واضاف، ان" وجود العوائل في أراضي أوربية وتعامل السلطات الهنغارية بهذا الشكل اللانساني يعد مخالفة للمادة ٣ من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان".وطالبت المفوضية بحسب بيانها، انه" على وزارة الخارجية العراقية التدخل بشكل عاجل من خلال السفارة العراقية في بودابست من أجل إنقاذ العوائل العراقية المنفية وحمايتها".انتهى..م.ر

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