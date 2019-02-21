12 الف توقيع اميركية لبيع ولاية

2019/02/21 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جمع ناشطون اميركيون على مواقع التواصل الاجتماعي الاف التواقيع على عريضة إلكترونية، تطرح حلا لمواجهة مشكلة الدين العام الأميركي الضخم وذلك ببيع إحدى الولايات إلى كندا.

وذكرت العريضة التي نشرها الناشطون أنها جمعت 12 ألف توقيع لأشخاص يطالبون ببيع ولاية مونتانا الواقعة في شمال غربي الولايات المتحدة، مقابل تريليون دولار، وفق ما أوردت مجلة "التايم" الأميركية، اليوم الخميس.واضافت العريضة، إن" فائدة بيع مونتانا كبيرة، إذ سيتقلص مستوى الدين الحكومي الأميركي الذي بلغ رقما قياسيا في فبراير الجاري، بوصوله إلى 22 تريليون دولار".ونصت العريضة على انه" لدينا الكثير من الديون ومونتانا عديمة الفائدة، فلا تشتهر سوى بوجود حيوان القندس".انتهى..م.ر

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