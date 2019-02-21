إصابة 4 فلسطينيين جراء قمع الاحتلال فعاليات «الإرباك الليلي» شرق رفح

2019/02/21 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، مساء اليوم الخميس خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعاليات وحدة “الإرباك الليلي” ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة في تصريح مقتضب “إن 4 متظاهرين اصيبوا برصاص قوات الاحتلال شرق رفح جنوب القطاع”.

وكان 5 متظاهرين أصيبوا أمس الاربعاء برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال قمع فعاليات وحدة الإرباك الليلي شرق خان يونس جنوب القطاع.

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